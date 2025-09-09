Дрисла сѐ уште гори – 24 пожари на отворен простор 4 од нив активни

На ден 09.09.2025 година, до 20:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија се евидентирани вкупно 24 пожари на отворен простор, од кои:

АКТИВНИ: 4

1. Општина Липково: с. Никуштак и Општина Гази Баба: с. Булачани (нискостеблеста деградирана и дабова шума);

2. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре);

3. Општина Струга 1: с. Татеши (борова шума);

4. Општина Струга 2: нас. Еленкамен (ниска вегетација).

ПОД КОНТРОЛА: 2

1. Општина Берово: Дрџински рид, м.в. Стојковото, с. Русиново (дабова и букова шума и папрат);

2. Општина Струмица: с. Куклиш (депонија).

ИЗГАСНАТИ: 18

1. Општина Студеничани: с. Варвара и с. Драчевица (мешана шума и ниска вегетација);

2. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште);

3. Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ниска вегетација и ѓубре);

4. Општина Сарај: с. Крушопек (ниска вегетација);

5. Општина Гази Баба: ул. Финска (ѓубре);

6. Општина Бутел: с. Љуботен (ниска вегетација);

7. Општина Битола: кај ЈНА (ниска вегетација);

8. Општина Крушево: с. Пресил (стрниште и ниска вегетација);

9. Општина Струга 1: с. Лабуништа (ниска вегетација);

10. Општина Струга 2: с. Враништа (ниска вегетација);

11. Општина Кичево: с. Грешница (стрниште и ниска вегетација);

12. Општина Дебар: м.в. Три чешми до браната ХЕЦ Глобочица (ниска вегетација);

13. Општина Кавадарци: с. Кошани (ниска вегетација);

14. Општина Делчево: Градска депонија (ѓубре);

15. Општина Липково: с. Оризаре (ниска вегетација);

16. Општина Старо Нагоричане: с. Стрновац (ниска вегетација);

17. Општина Тетово: с. Порој (ниска вегетација);

18. Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација).