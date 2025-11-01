Дрогата и алкохолот им го уништија животот: Имаа слава и богатство, а потоа паднаа во канџите на наркотиците (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Зависноста не е невообичаена во Холивуд , но не секој успеал да ги надмине своите демони. За некои познати личности, дрогата и алкохолот не биле само минлива фаза, туку директна причина за пад во кариерата.

Светот на познатите личности честопати изгледа гламурозен, но зад црвените теписи и рефлекторите се кријат темни приказни. Многу познати личности се соочиле со огромниот притисок на славата, што честопати ги довело до зависност. Алкохол, кокаин, хероин и апчиња – сето тоа се супстанции што им послужиле за „бегство“ од реалноста. Некои успеале да излезат и да ги обноват своите кариери, додека други засекогаш останале заробени во спирала на самоуништување.

Ејми Вајнхаус

Британската пејачка со уникатен глас и голем талент не можеше да избега од своите демони. Нејзината зависност од алкохол и дрога, вклучувајќи хероин и кокаин, стана јавна борба. Починала во 2011 година на 27-годишна возраст, официјално од труење со алкохол. Таа беше симбол на изгубен потенцијал.

Река Феникс

Постариот брат на Хоакин Феникс беше еден од најперспективните млади актери на деведесеттите години. Почина во 1993 година пред клубот „Вајпер Рум“ од предозирање со хероин и кокаин. Имаше само 23 години и беше во подем на својата кариера. Неговата смрт остави длабока трага во Холивуд.

Аманда Бајнс

Една од најперспективните млади актерки, која стекна светска слава како тинејџерка, е еден од најпознатите примери за тоа колку сурова може да биде славата. Таа почна да експериментира со дроги, вклучувајќи Адерал и марихуана, а нејзиното ментално здравје се влоши. Скандалозните испади на Твитер, апсењата и престојот во психијатриски установи доведоа до нејзино целосно пензионирање од индустријата.

Џоди Свитин

Ѕвездата од „Фул Хаус“ (ја игра Стефани) заврши во пеколна зависност од метамфетамин и крек по завршувањето на серијата. Иако подоцна успеа да го среди својот живот и повремено да се појавува пред камерите, нејзината кариера никогаш не доживеа сериозен камбек.

Едвард Фурлонг

По експлозивната улога на Џон Конор, Фурлонг не успеа да ја искористи славата што ја стекна. Зависностите од хероин и алкохол, проблемите со законот и инцидентите со семејно насилство му го уништија угледот. Неговата кариера беше речиси згасната, а тој сè уште се бори со последиците.

