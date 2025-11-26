Дрогирана ја изнесуваат од хотелскиот бар: Ова видео засекогаш ќе ја следи актерката „од 1000 скандали“

0 SHARES Сподели Твитни

Сè се случило во еден од хотелските барови во Чикаго, каде што познатата холивудска актерка дошла само да се одмори по патувањето. Таа немала поим дека вечерта ќе се претвори во трауматско искуство кое ќе заврши со доаѓање на брза помош и полициска истрага.

Ненадеен колапс пред гостите на хотелот

Снимките објавени од TMZ го покажуваат моментот кога минувачите паничат за да ѝ помогнат на актерката од „Американска пита“, Тара Рид, да остане на нозе додека таа се мачеше да комуницира и едвај се ориентираше. Речиси падна од инвалидската количка, во која ја сместија, а болничарите ја однесоа брзо во најблиската клиника.

Еден од сведоците рекол дека актерката постојано велела: „Не знаете која сум јас! Јас сум славна! Јас сум актерка“, додека чекала медицинскиот тим.

„Мислам дека ми ставија нешто во пијалокот“

Неколку часа подоцна, Рид излезе пред медиумите тврдејќи дека била дрогирана во хотелски бар.

Нејзиниот менаџер потврди дека е поднесена полициска пријава:

„Тара Рид верува дека дрогата ѝ била подметната во пијалокот. Таа соработува со полицијата, се опоравува и бара приватност. Исто така, ги повикува сите никогаш да не оставаат чаша без надзор.“

Како беше ноќта пред инцидентот

Актерката пристигнала во хотелот доцна тој ден и се симнала во барот на приземјето за да се напие нешто. Откако нарачала, излегла надвор да запали цигара, каде што наишла на група јутјубери кои снимале сè околу нив.

Една од нив, вели Тара, ѝ се приближила и разговарала со неа. Кога се вратила во барот, забележала дека чашата ѝ е покриена со салфетка, што вели дека никогаш не го прави.

Сепак, таа отпи уште неколку голтки.

„Тоа е последното нешто на што се сеќавам. Следното нешто што го знаев беше дека се будев во болница осум часа подоцна“, изјави таа за TMZ.

„Ми кажаа дека сум дрогиран“

Не направија токсиколошки тестови во болницата, што целосно ја збуни.

„Само рекоа: „Дрогирана си“. Не стигнав ни да прашам што пронашле, сè ми беше матно“, рече актерката.

Таа најави дека официјално ќе побара снимки од безбедносните камери од хотелот и ќе инсистира на целосна истрага.

„Сè беше морничаво. Мило ми е што се случи на јавен простор. Да бев сам некаде на друго место… можеше да заврши многу полошо.“

Тешко минато и борба со зависност

Тара Рид претходно отворено зборуваше за својата борба со алкохолот и зависноста. Сепак, таа тврди дека не претерала вечерва.

„Апсолутно можам да се контролирам. Испив само чаша вино, не пијам жестоки пијалоци“, му рекла таа на водителот Харви Левин.

Да ве потсетиме дека актерката заврши на рехабилитација во 2008 година, по што призна дека тоа ѝ го спасило животот.

Подем, пад и враќање во јавноста

Рид се здоби со слава кон крајот на 1990-тите со улогата на Вики во мегапопуларната франшиза „Американска пита“. После тоа, таа глумеше во култниот филм „Големиот Лебовски“, а подоцна доби нова база на обожаватели благодарение на хит серијата „Шарканадо“.

Таа се појави и во ријалити шоуа, вклучувајќи ги „Celebrity Big Brother“ и „Special Forces: The Toughest Test 2023“.

