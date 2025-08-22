Дрогиран маж шетал по улиците во долна облека и ги нишал колковите: Нема да верувате што си ставил познатиот рапер на главата (ВИДЕО)

Раперот Лил Нас Икс беше хоспитализиран во Лос Анџелес откако беше виден како шета полугол по улица среде ноќ, а полицијата го совлада и го префрли во болница поради сомневање за предозирање.Инцидентот се случил околу 4 часот наутро на булеварот Вентура во Студио Сити, каде што раперот бил забележан од минувачи облечен само во долна облека и каубојски чизми. Во еден момент тој ставил сообраќаен конус на главата и рекол дека оди на забава.Поради неговото однесување, неколку луѓе повикале полиција, а кога полицајците пристигнале на местото на настанот, Нас се стрчал кон нив, поради што бил соборен и врзан.Веднаш била повикана брза помош и тие процениле дека станува збор за можно предозирање, па музичарот бил итно префрлен во болница.Иако моментално е под медицински надзор, властите размислуваат да поднесат обвинение, бидејќи наводно за време на притворањето се случила физичка пресметка со полицијата. Неговите претставници сè уште не го објавиле целиот настан.🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM. TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025