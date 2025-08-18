Дроги и контроверзии: Чарли Шин ги открива своите најтемни тајни во нов документарец на Нетфликс

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Чарли Шин (60) вели дека ги открил најтемните тајни од својот живот во новиот документарец „aka Charlie Sheen“.

Актерот Чарли Шин, кој е трезен речиси осум години, одлучи конечно да се соочи со своето турбулентно минато поврзано со дрога пред неговиот 60-ти роденден.

Тој ќе го стори тоа преку нова книга и искрен документарец. Дводелниот филм на Нетфликс „aka Charlie Sheen“, во режија на Ендру Ренци, пристигнува на 10 септември, а актерот ветува дека ќе се отвори за секое поглавје од својот живот.

Кога носиш многу срам, тоа те задушува. Јас самиот го запалив фитилот, а мојот живот се претвори во сè што не требаше да биде – призна актерот во трејлерот што неодамна беше објавен.

Тој исто така рече дека во документарецот ќе открие работи што ветил дека ги споделил само со својот терапевт. Особено емотивен момент се случува кога зборува за разочарувањето што му го предизвикал на својот славен татко, актерот Мартин Шин.

„Не можам да замислам да сум во негова кожа. Навистина ги повредувам луѓето што ги сакам“, рече тој низ солзи.

Еден од најшокантните моменти доаѓа од поранешниот дилер на Шин, Марко, кој потврдува дека приказните на актерот за пушење огромни количини крек се многу вистинити.

Самопрогласениот „црн облак на таблоидите“ ја изгуби својата профитабилна работа во ситкомот „Two and a half men“ во 2011 година, каде што заработуваше 1,8 милиони долари по епизода, откако заврши на рехабилитација по трет пат за само една година.

Документарецот вклучува голем број познати луѓе од животот на Шин: поранешните сопруги Дениз Ричардс и Брук Милер, ко-ѕвездите Џон Крајер и Крис Такер, братот Рамон Естевез, па дури и озлогласената холивудска мадам Хајди Флајс, која го нарекува „плачлива пи*ка“ пред камера и се сеќава дека тој сведочел против неа, што ја одвело во затвор.

Сепак, неговиот татко Мартин Шин, неговиот најстар брат Емилио Естевез и неговата отуѓена 21-годишна ќерка Сами Шин не се меѓу интервјуираните. Во трејлерот, исто така, не се споменува неговата дијагноза за ХИВ во 2012 година или обвинувањата за сексуален напад против покојниот актер Кори Хаим, кои Шин претходно ги негираше.

Пронајдете не на следниве мрежи: