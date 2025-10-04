Дронови ја нападнаа најголемата руска рафинерија за нафта, предизвикувајќи голема штета

0 SHARES Сподели Твитни

Дронови ја погодија најголемата руска рафинерија за нафта – познатата фабрика КИНЕФ во регионот Ленинград – предизвикувајќи голема загриженост за снабдувањето со гориво во земјата.Киришинефтеоргсинтез, сместена во градот Кириши, на повеќе од 800 километри од границата со Украина, е една од најголемите и најважните рафинерии за нафта на руска територија.Оваа фабрика е голема филијала на енергетската компанија Сургутнефтегаз, која игра клучна улога во производството и преработката на нафта во Ленинградскиот регион.Поради својата големина и капацитет, нападите врз овој објект директно влијаат врз производството на гориво и стабилноста на рускиот енергетски пазар.🔥Drones have struck Russia’s largest oil refinery — the KINEF plant in the Leningrad region has been successfully hit. A fuel crisis is looming!Kirishinefteorgsintez is located more than 800 kilometers from the Ukrainian border and is one of the largest oil refineries in… pic.twitter.com/7rhOIEp0Nn— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025Ова не е прв пат рафинеријата да биде погодена од напади со беспилотни летала. Во март и септември оваа година, фабриката беше цел на слични напади, кои веќе предизвикаа штета и нарушување на нејзиното нормално работење.По последниот напад, фабриката беше принудена да престане да работи на клучна единица, која обезбедува до 40 проценти од вкупниот капацитет на рафинеријата.Овој прекин на производството предизвикува загриженост за потенцијална криза со горивото на рускиот пазар и пошироко, доведувајќи ја во прашање способноста на земјата да одржува стабилни залихи во напнати политички и воени времиња.Повторените напади покажуваат зголемување на софистицираноста и интензитетот на технологијата што се користи во современите конфликти, каде што беспилотните летала стануваат клучно оружје за удар врз стратешките инфраструктури, предизвикувајќи значајни економски и оперативни последици.



