Дрон забележан на аеродромот во Брисел, сообраќајот е во прекин

Воздушниот сообраќај на аеродромот во Брисел вечерва беше прекинат од безбедносни причини откако беше забележан дрон, според локалните медиуми.

„Непосредно пред осум часот, беше пријавено беспилотно летало над областа на аеродромот“, изјави портпаролот на контролорот на летање на Скајс, Курт Вервилиген за дневниот весник Het Laatste Nieuws (HLN).

Управата на аеродромот засега не даде дополнителни информации за ситуацијата.

Во меѓувреме, граѓаните пријавија шест дронови во близина на воената воздухопловна база Клајне-Брогел, додека полицијата успеа да направи две визуелни потврди за дронот, пишува HLN.