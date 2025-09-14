„Другите мајки се плашат дека ќе им ги киднапирам мажите кога ќе одам да го земам синот“: Ја нарекуваат „најомразената жена“ во земјата (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Карла Белучи, честопати нарекувана „најомразената мајка во Велика Британија“, тврди дека другите мајки на училишните порти ѝ завидуваат на нејзиниот гламурозен изглед и тајно се плашат дека би можела да им ги „киднапира сопрузите“.44-годишната девојка од Хартфордшир пристигнува во училиште пред 9 часот секое утро, целосно нашминкана, совршено стилизирана фризура и впечатливи облеки – вклучувајќи и кожен комбинезон во стилот на ноќен клуб.„Велат дека се облекувам како да излегувам на вечерно излегување, а не како мајка што ги носи децата на училиште“, изјави Карла за What’s The Jam . ,,Но, мислам дека тие всушност се изложени на ризик. Се плашат дека нивните сопрузи ќе ме погледнат – и знаете што, не би ги обвинила. На сиромашните сопрузи им треба малку убавина пред училиште.“Кожни одела и мини-фустани за утрински обврскиМајката на четири деца, од кои две сè уште се на училиште, вели дека ужива да експериментира со мода секој ден – без разлика колку е обична пригодата.Па така, таа се појави на училишните порти во целосен кожен комбинезон, со беспрекорна шминка и фенирана коса, а потоа и во впечатлив светло розов фустан. Неодамна дојде и во краток зелен фустан, повторно со полн гламур изглед.„Самоуверена сум“, нагласува Карла. „Изгледам одлично, се чувствувам одлично и сум добра мајка. Тажно е кога гледам други жени во избледени хеланки и широки маички. Мојот сопруг е горд што изгледам вака, па зошто да престанам да се дотерувам само затоа што сум мајка?“„Изгледам подобро од мојата ќерка“Карла неодамна призна во интервју за „Мирор“ дека и покрај тоа што наполни 44 години, често добива комплименти дека изгледа помлада од нејзината 20-годишна ќерка Таниша.„Девојките ми приоѓаат и ме прашуваат како е можно да сум толку стара, а да изгледам помлада од нив. Младите момци секогаш ми велат дека изгледам како да имам 30 години“, рекла таа.Досега, вели таа, потрошила околу 40.000 фунти на естетски операции, а својата младост ја припишува на својот животен стил.Тајната за младешки изгледКако што тврди тој, клучот е да се живее „без стрес“ и секогаш да се става себеси на прво место.„Немам класична работа од 9 до 5, работам за себе, немам шеф и патувам низ светот десет пати годишно. Тоа ве одржува свежи“, објасни таа.Нејзините ритуали вклучуваат масажи на секои две недели, ангажирана помошничка низ куќата, редовни шопинг-прошетки, дневни излегувања на кафе и правило дека никогаш не готви за време на викендите.„Тоа е мојот рецепт за младост и среќа“, заклучува Карла.

