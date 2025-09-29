Други земји „им ја украле“ филмската индустрија на САД: Трамп ќе воведува 100% царини на филмови од странство

Американскиот претседател Доналд Трамп денес објави воведување на 100-процентна царина за сите филмови снимени надвор од САД, откако други земји, според него, ја „украле“ американската филмска индустрија.

Во изјава на социјалната мрежа „Truth social“, Трамп изјави дека Калифорнија, поранешниот центар на глобалната филмска продукција, е особено погодена, а за ова го обвини „слабиот и некомпетентен гувернер“ на таа федерална држава.

Филмската индустрија ни е одземена, исто толку лесно како кога земате бомбони од дете, предупреди Трамп и додаде дека поради ова воведува 100-процентна царина за сите филмови снимени надвор од САД.

Одлуката, која се однесува на сите странски продукции, е дел од пошироката политика на Трамп за економски протекционизам.