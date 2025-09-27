ДС: Изборниот законик спротивно на Уставот обезбедува политички монопол на четири партии

0 SHARES Сподели Твитни



Демократскиот сојуз подолго време бара коренити промени на изборните правила, меѓу другото и поради тоа што истиот воспоставува еднопартиско владење, партиите немаат еднакви услови и шанси за политички натпревар, посебно еднакви можности за информирање на граѓаните за политичките програми, проектите што ги предлагаат или претставување на кандидатите за претседател на државата, пратеници, градоначалници или советници, стои во соопштението на ДС .

Со измените на Изборниот закиник од 2020 година, од девет минути и триесет секунди по реален час на емитувана програма, за политичко рекламирање, осум минути им припаѓаат на четири партии (две од власта и две од опозицијата), само една минута за сите други парламентарни партии и триесет секунди за другите партии и независни кандидати.

Ист е соодносот и за финансирање на политичката кампања од Буџетот на државата.

Овој монопол креиран и озаконет од двете најголеми партии од „македонскиот блок“ и двете најголеми партии од „албанскиот блок“, го гуши плуралузамот и демократскиот развој на државата и спречува да се појави нова политичка сила во Македонија.

Изборниот законик фаворизира етаблирање на авторитарен режим.

Инаку Демократскиот сојуз во јануари, 2022 година достави иницијатива до Уставниот суд, со која бара да се укине монополската положба на четирите партии поврзана со медиумскиот простор за политичко рекламирање и финансирање на политичката кампања од Буџетот на државата.

Уставниот суд на 26 јуни 2022 година го одложи разгледувањето на иницијативата со образложение дека се работи за сложена инијацитива и дека е потребен целосен состав на Уставниот суд.

Демократскиот сојуз е против тоа, од Буџетот на државата да се финансираат политички кампањи.

Секоја политичка партија треба од чланарината што ја плаќаат членовите да ја финансира кампањата , а партиите да имаат еднаков пристап до медиумите.

Ви ги доставуваме и иницијативата до Уставниот суд и соопштението од Уставниот суд.

