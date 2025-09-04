Дуа Липа со најсексипилниот изглед во кариерата: Покажа многу

0 SHARES Сподели Твитни

По раскошната прослава на роденденот и егзотичниот одмор со нејзиниот вереник, Дуа Липа се врати на сцената и ги воодушеви своите обожаватели.Пејачката Дуа Липа започна дел од својата турнеја „Радикален оптимизам“ во Канада и ги воодушеви обожавателите со својот настап во Торонто. Дел од атмосферата таа сподели со обожавателите на социјалните мрежи, особено воодушевувајќи ги со својот провокативен стајлинг . Една од комбинациите што ја носеше на сцената беше впечатливо златно трико со корсет што ја нагласуваше нејзината витка фигура , кое го комбинираше со мрежести чорапи за да го направи стајлингот уште попровокативен. Во вториот дел од вечерта, таа носеше уште една провокативна комбинација, но во црна боја. Слична креација исто така ја нагласуваше нејзината фигура, но овој пат беше од чипка, со длабоко деколте кое ги ставаше нејзините гради во преден план. Носеше и чипкани ракавици, а многумина се согласуваат дека ова е еден од нејзините најсекси изгледи . View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)„Многу ми е мило што сум повторно на сцената и повторно со вас!“, напиша таа на Инстаграм.Дуа Липа ја започна оваа турнеја во 2024 година. Неодамна го прослави својот 30-ти роденден на егзотичен одмор со својот вереник , актерот Калум Тарнер , со кого планира заедничка иднина, и се чини дека рози цветаат на сите нејзини полиња, а таа штотуку влезе во својата четврта деценија. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

