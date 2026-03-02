Дубаи стана воена зона, ракетите го параат небото, туристите заглавени во градот на луксузот

0 SHARES Сподели Твитни

Атентатот врз врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, во заеднички напад на Израел и Америка го фрли Блискиот Исток во невидена бездна. Во знак на жестока одмазда, Иран лансираше дожд од беспилотни летала и ракети врз американските воени бази, Израел и Обединетите Арапски Емирати, претворајќи го луксузниот Дубаи во сцена на ужасна војна.

Ракетите летаат во сите правци

Надреални и застрашувачки видеа од омиленото одморалиште на многу туристи го обиколија светот: посетители во костими за капење лежат во паника на лежалки покрај базенот, додека ракети летаат над нивните глави, а системите за воздушна одбрана го кинат небото со траги од чад.

Interceptions in Dubai. pic.twitter.com/3c5YRcqtnQ— Open Source Intel (@Osint613) February 28, 2026

Најпознатата туристичка атракција, познатиот вештачки остров Палм Џумеира, беше директно погодена од една од ракетите.

Островот во Дубаи е дом на петзвездени хотели и некои од најбогатите жители на градот. Драматични снимки покажуваат густ чад како се издига во близина на луксузниот хотел „Фермонт Палм“ поради паѓање на фрагменти од ирански ракети може да се видат на телевизиските мрежи. Полицијата го опколи подрачјето до вечерта додека екипите ги чистеа скршените стакла од улицата. Дел од фасадата на зградата беше поцрнета и видливо оштетена.

Туристите заглавени во Дубаи

Дерек Томпсон, шкотски турист кој престојувал во хотелот, рекол дека тој и неговото семејство вечерале околу 18:30 часот во саботата кога слушнале, како што ја опишал, огромна експлозија.

– Беше апсолутно луда експлозија и ние едноставно избегавме да се скриеме. Мислевме дека доаѓа уште една, па отидовме на плажа за да избегаме од зградите, за кои мислевме дека може да се урнат, рече тој.

Откако се вратиле во својата соба и почувствувале мирис на чад, семејството се спакувало и се одјавило рано. Со затворањето на воздушниот простор, напуштањето на земјата повеќе не било опција.

Томпсон рече дека ги следел тензиите во регионот, но никогаш не замислувал дека Дубаи ќе биде директно засегнат. Неговата сопруга Викторија, која е чест посетител на градот, го опиша искуството како застрашувачко и рече дека сега не е сигурна кога ќе се чувствува удобно да се врати.

Мелиса Никол, посетителка од Шпанија, се спремала да полета од Дубаи кога воздушниот простор се затворил и била одбиена од аеродромот. Се наоѓа во хотелот „Пет“, само на неколку чекори од хотелот „Фермонт“.

Откако „Фермонт“ беше погоден, се огласија сирените и гостите беа евакуирани во подрумот , каде што ја поминаа ноќта.

Евакуација на Бурџ Калифа и целосна блокада на аеродромот

Страв и паника го преплавија целиот град. Поради огромни безбедносни стравувања, започната е итна евакуација на највисоката зграда во светот и симболот на Дубаи, Бурџ Калифа. Густ црн чад се издигаше од пристаништето Џабал Али, еден од клучните логистички центри во светот.

Повеќе од 1.000 летови во Дубаи и Абу Даби беа откажани поради војната , а стотици патници беа заробени без можност да се вратат дома. Меѓународниот аеродром во Дубаи беше директна цел на нападот, во кој беа причинети помали штети и беа повредени најмалку четири лица.

Уште две лица во градот беа повредени од шрапнели од пресретнатите ракети. Во соседниот Абу Даби беше забележана полоша ситуација – едно лице, азиски државјанин, беше убиено кога делови од ракетата паднаа врз станбена зона.

Иранска ракета над Дубаи на 28 февруари

Драмата на Србите во Дубаи

Голем број српски граѓани беа погодени од овој брутален напад . Жителите на Дубаи, вклучувајќи ги и нашите граѓани, добија СМС-пораки на своите мобилни телефони со драматично и јасно предупредување:

– Поради моменталната ситуација и можната ракетна закана, веднаш побарајте засолниште во најблиската безбедна зграда и оддалечете се од прозорци, врати и отворени простори!

Српското семејство Милиќевиќ, кое живее и работи во Емиратите, сведочи за критичната ситуација: „Ракети летаат над нив без престан, тоа е тотален хаос “ .

