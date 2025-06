0 SHARES Сподели Твитни

Извонредни достигнувања на „Фолк фест Валандово 2025“

Дуетот Сузана Гавазова и Љубчо Ѓоргиев ја освоија победата на 38. издание на „Фолк фест Валандово 2025“, изведувајќи ја песната „Љубовта да расцути“ од Миле Барбаровски, со текст на Ѓорѓи Барбаровски и аранжман на Дарко Илиевски. Нивниот успех беше потврден со најмногу гласови од како стручната жири комисија, така и од публика.

Второто место им припадна на дуетот Василија Петрова и Благоја Грујовски, кои со песната „Што си ветивме“ оставија силен впечаток, додека третото место го освои Смиља Митреска со нејзиниот настап на песната „Дојди“.

Чеде Спасиќ беше прогласен за најдобар дебитант со неговата песна „Наздрави пријателе“, а Јованка Јо доби награда за најдобра интерпретација со „Што љубов беше“.

Постхумната награда за животно дело му беше доделена на Гоце Арнаудов, поради неговите непроценливи придонеси на македонската музичка сцена, додека во ревијалниот дел настапи легендата на македонската фолк музика, Перо Христов.

На фестивалот учествуваа 22 композиции, создадени во духот на македонската фолк традиција, што дополнително го обогатија музичкиот амбиент.

The post Дуетот Сузана Гавазова и Љубчо Ѓоргиев триумфираа на „Фолк фест Валандово 2025“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: