ДУИ бара предвремени парламентарни избори

Веднаш да се оди на предвремени парламентарни избори – ова е главниот и едногласен заклучок од денешната седница на Централното претседателство на Демократската унија за интеграција (ДУИ).

Со повикот за предвремени парламентарни избори, како што посочуваат од ДУИ, се согласни и останатите партнери во рамки на коалицијата „Национална алијанса за интеграција“.

„Три изборни циклуси по ред – претседателски, парламентарни и локални – волјата на граѓаните е јасна, недвосмислена и во поддршка на ‘Националната алијанса за интеграција’. Во период пократок од една и пол година, граѓаните на Република Северна Македонија трипати по ред ја дале својата доберба на ‘Националната алијанса за интеграција’, правејќи ја неоспорен победник на национално ниво. На локалните избори одржани во неделата, НАИ повторно ја потврди својата политичка и национална предност“,

се наведува во соопштението испратено од ДУИ.

Осврнувајќи се кон изборните резултати, од ДУИ велат дека коалицијата НАИ има предност пред ВЛЕН со над 23 000 гласа на изборите за општинските совети на ниво на државата, а дека во трката за градоначалници предничи со 21 000 гласови пред владејачката коалиција. Додаваат дека НАИ на изборите освоила 159 советнички мандати наспроти ВЛЕН со 122 советника, а доколку истиот ден се одржале парламентарни избори, велат дека НАИ би освоила 20 пратеника наспроти 15 пратеника што би ги освоила коалицијата ВЛЕН.

„На изборите за општински совети, ‘Национална алијанса за интеграција’ победи во огромното мнозинство општини, меѓу кои: Боговиње, Врапчиште, Гостивар, Липково, Пласница, Сарај, Струга, Студеничани, Чашка, Бутел, Велес, Гази Баба, Зелениково, Јегуновце, Крушево, Куманово, Ресен, Чучер Сандево, Шуто Оризари, Карпош, Маврово и Ростуша, со вкупно 159 советници. Во изборите за градоначалници, ‘Национална алијанса за интеграција’ победи во пет општини – Гостивар, Липково, Врапчиште, Пласница и Чашка, а ќе оди во втор круг во уште пет општини, меѓу кои Тетово, Кичево, Струга, Боговиње и Студеничани“,

велат од ДУИ.

Оттука, опозициската партија оценува дека единствено решение за политичката и институционална стабилност на земјата се предвремените парламентарни избори. Велат дека победник на последните три изборни циклуси од партиите на Албанците е коалицијата предводена од ДУИ.

„Бараме мандатот да им се врати на граѓаните. Нека одлучи народот кој ја има легитимноста да ја води државата и да го продолжи евроатлантскиот процес, еднаквото претставување и политичката стабилност. Ајде, веднаш да одиме на предвремени парламентарни избори“,

порачаа од ДУИ на денешната седница на Централното претседателство.

По седницата на партиското тело на ДУИ, лидерот Али Ахмети во изјава за медиумите порача дека не планира да се повлече од политката бидејќи не загубил на изборите.