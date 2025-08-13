ДУИ: Изборот на чаирчани е јасен, бираат помеѓу чесноста на Османи или корупција на Меџити

0 SHARES Сподели Твитни

Чаир е пред историски најважната одлука во последните 20 години. Ова не се само избори за градоначалник ова е избор помеѓу два целосно различни правци во кои е се движи општина, се наведува во соопштението од ДУИ, што МИА го пренесува интегрално.

Изборот е помеѓу враќањето назад кон човекот кој ја уништи општина Чаир со криминал и корупција или конечно тргнување напред со човек кој има визија, интегритет и знаење да ја води општината кон иднината.

Од една страна изборот е Изет Меџити, градоначалник во три мандати кој го претвори Чаир во бизнис-зона за својата мрежа, кој живее надвор од општината и кој е симбол на дивоградби, криминал и уцени.

Денес, наместо да се надева на поддршка од граѓаните на Чаир, тој влегува понижен и уценет од Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ.

Се надева дека преку корупција, поткуп и поддршка од Мицкоски може повторно да го поништи гласот на чаирчани.

Од една страна изборот е Бујар Османи човек од Чаир, со 20 години јавна служба без дамка.

Лидер кој гради, кој обединува и кој знае како да работи за луѓето. Човек визионер и политичар на новата генерација со беспрекорно политичко минато и резултати.

Граѓаните на Чаир заслужуваат општина и службеници кои ќе работат за нив, а не за сови интереси.

Заслужуваат лидер кој нема да ја изневери нивната доверба.

Граѓаните заслужуваат иднина со развој, а не повторување на најлошото од минатото.

