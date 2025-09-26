ДУИ: Извртување на тезите на Ахмети, Македонија е унитарна држава

0 SHARES Сподели Твитни

Демократската унија за интеграција (ДУИ) најостро реагира на, како што ги нарече, „тенденциозните наслови и интерпретации“ во дел од медиумите поврзани со синоќешната изјава на нејзиниот лидер Али Ахмети. Од партијата велат дека се работи за „скандалозна, неодговорна и поттикнувачка злоупотреба и извртување на јасната и недвосмислена порака“ на Ахмети, при што категорично отфрлаат дека станувало збор за повик за поделба на државата.

„Во изјавата беше потенцирано дека целта е Македонија да стане дел од Европската Унија, без притоа воопшто да се спомене поделба. ДУИ останува доследна на својата визија: Македонија да биде унитарна, заедничка и еднаква држава – не поделена, туку секогаш наша заедничка татковина“, стои во соопштението на партијата.

ДУИ упати апел до медиумите за професионално и одговорно известување, кое, како што велат, нема да поттикнува погрешни перцепции и недоразбирања кај граѓаните.

Контроверзии предизвика изјавата на Ахмети дадена од Тетово, во која тој му се обрати директно на премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи што би можело да предизвика евентуалното скршнување од европскиот пат.

„Ако не го продолжи Македонија својот пат кон ЕУ, тогаш граѓаните на оваа земја нема да имаат друг избор освен некои да одат со Албанија, а другите со Бугарија“, пренесе порталот „Тетова сот“.

Најостро реагираше Демократскиот сојуз, кој ја оцени изјавата како „директна закана за територијалниот интегритет на државата и повик за поделба на Македонија“. Оттука го повикаа Јавниот обвинител да отвори истрага против Ахмети за загрозување на уставниот поредок и нарушување на територијалниот интегритет.

