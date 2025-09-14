ДУИ: Изет Меџити не знае за одговорност, знае само за личен интерес

0 SHARES Сподели Твитни

,,Додека воздухот во Скопje синоќа смрдеше на отров, Изет Меџити, кој се чини дека заборавил дека е министер за животна средина, не проговори ниту збор. Тој не излезе пред јавноста, не даде никакви препораки, не понуди никакви информации, не упати никаков апел”, се вели во соопштението на ДУИ, кое го објавуваме во целост.Во време кога во градот се ширеше топлина на горење пластика, батерии и електронски отпад, кога граѓаните се плашеа за своето здравје, на Изет Меџити му беше поважно да емитува во живо партиски настан во Чаир, како ништо да не се случило.Прашуваме: зошто избегавте од вонредната прес-конференција додека жителите на Трубарево беа евакуирани доцна во ноќта? Дали имате барем малку одговорност за функцијата што ви е доверена? Но, граѓаните не треба да бидат изненадени од таквото однесување.Меџит, 20 години во Чаир, имал само лични интереси и никогаш вистински не се грижел за потребите на граѓаните.Исто како што вчера не мрдна со прст да помогне и да покаже дека е одговорен лидер и политичар, така и во текот на изминатите две децении во Чаир бегаше од проблемите и ги следеше своите бизнис интереси. Се среќаваше со луѓе само пред избори.Затоа Чаир изгледа вака денес, запоставено, небезбедно и заборавено.На 19 октомври, граѓаните на Чаир ќе го победат Изет Меџити, бидејќи дојде време политиката на неодговорност и себичност конечно да остане во минатото.

