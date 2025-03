ДУИ: Од 35 приведени, само двајца се актуелни функционери – ова е селективна правда

0 SHARES Сподели Твитни

Демократската унија за интеграција (ДУИ) ги упатува најискрените сочувства до семејствата на жртвите од трагичниот настан во Кочани, споделувајќи ја тагата со сите граѓани кои страдаат од последиците на оваа несреќа. Во однос на одлуката на Јавното обвинителство за 30-дневно притворање на поранешниот министер Крешник Бектеши и други претставници на поранешната власт, ДУИ смета дека е потребно неколку важни аспекти да се разјаснат пред јавноста, според нивната попладневна реакција доставена до медиумите.

Прво, концептот на „верижни пропусти“ што се споменува, не постои во терминологијата на кривичниот закон. Секоја лиценца за вакви објекти се обновува на годишна база, при што се земаат предвид спецификите на тековната година. Затоа, е погрешно да се сугерира постојана одговорност низ годините. Второ и многу важно, во ноќта на трагичниот настан, клубот функционирал без валидна лиценца: немајќи легитимна дозвола веќе една година, а и фалсификуваната лиценца била со поминат рок. Главната одговорност лежи на оние кои требале да го спречат работењето на ноќниот клуб без дозвола таа трагична ноќ. Неопходно е да се започне експертска и непристрасна истрага за да се открие како овој објект без лиценца продолжил да работи, доведувајќи во опасност стотици млади животи.

Трето, издвоените лиценци во минатото биле наменети за кабари, со намалени критериуми и ограничен број на дозволени посетители. Ноќен клуб е сосема друга категорија, и фактот дека повеќе од 650 млади се нашле во истиот простор укажува на зголемен ризик по сигурноста, што јасно покажува на свесен или несвесен недостаток од негрижа. ДУИ ја изразува својата загриженост за неприфатливата интервенција на владата врз обвинителството, што довело до губење на довербата во истрагата. Само 1 или 2 од 35-те притворени се актуелни функционери, што отвора сомнежи за селективно спроведување на правда.

Бараме праведност и транспарентност во правните процедури, ослободени од терминологија која не се наоѓа во правниот систем. Во овој период на жалост, ДУИ нема намера да се впушта во обвинувања, туку има за цел да им објасни на граѓаните дека овој процес е неоснован, политички мотивиран и селективен. Токму ова може дополнително да ја усложни и утежне ситуацијата. Остануваме посветени кон поддршката на жртвите и нивните семејства и бараме правда и јасност при расветлување на трагичниот инцидент.

