ДУИ со сериозно обвинение против Меџит: Дали се сретнавте со Александар Вулин во февруари за „Битолска банка“?

Демократската унија за интеграција штотуку го обвини вицепремиерот Изет Межити дека во февруари годинава се сретнал во канцеларијата на градоначалникот на Куманово, Александар Вулин, поранешен министер за одбрана на Србија, а воедно и „главен извршен директор" на платформата „Српски свет".Целосниот одговор на ДУИ:Имаше ли средба во февруари 2025 година во Куманово помеѓу Изет Меџити и Александар Вулин за српската инвестиција во Битолска банка?Во интерес на транспарентноста и правото на граѓаните на информации, го поставуваме прашањето на кое јавното мислење има право да добие одговор:Дали во февруари 2025 година, во канцеларијата на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, во присуство на вицепремиерот Стоилковиќ, се одржал состанок меѓу Изет Меџити и Александар Вулин, на кој се разговарало и координирало за голема српска инвестиција во Битолска банка?Доколку оваа информација се покаже како точна, императив е граѓаните да бидат информирани за мотивите, содржината и последиците од таков состанок. Секој недостаток на транспарентност кога станува збор за меѓународни финансиски интереси покренува сериозни сомневања за политичко влијание и зависност.Поради оваа причина, јавно ги покануваме градоначалникот на Куманово, вицепремиерот Стоилковиќ и Изет Мексити да дадат јасни и непосредни објаснувања до јавноста.