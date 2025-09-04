ДУИ со сериозно обвинение против Меџит: Дали се сретнавте со Александар Вулин во февруари за „Битолска банка“?

0 SHARES Сподели Твитни

Демократската унија за интеграција штотуку го обвини вицепремиерот Изет Межити дека во февруари годинава се сретнал во канцеларијата на градоначалникот на Куманово, Александар Вулин, поранешен министер за одбрана на Србија, а воедно и „главен извршен директор“ на платформата „Српски свет“.Целосниот одговор на ДУИ:Имаше ли средба во февруари 2025 година во Куманово помеѓу Изет Меџити и Александар Вулин за српската инвестиција во Битолска банка?Во интерес на транспарентноста и правото на граѓаните на информации, го поставуваме прашањето на кое јавното мислење има право да добие одговор:Дали во февруари 2025 година, во канцеларијата на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, во присуство на вицепремиерот Стоилковиќ, се одржал состанок меѓу Изет Меџити и Александар Вулин, на кој се разговарало и координирало за голема српска инвестиција во Битолска банка?Доколку оваа информација се покаже како точна, императив е граѓаните да бидат информирани за мотивите, содржината и последиците од таков состанок. Секој недостаток на транспарентност кога станува збор за меѓународни финансиски интереси покренува сериозни сомневања за политичко влијание и зависност.Поради оваа причина, јавно ги покануваме градоначалникот на Куманово, вицепремиерот Стоилковиќ и Изет Мексити да дадат јасни и непосредни објаснувања до јавноста.

Пронајдете не на следниве мрежи: