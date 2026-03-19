ДУИ: Треба да се објави списокот на компании кои имаат корист од унгарскиот заем од 200 милиони евра

0 SHARES Сподели Твитни

Демократската унија за интеграција (ДУИ) побара од надлежните институции да го објават списокот на компании кои имаат корист од унгарскиот заем од 200 милиони евра. Партијата нагласува дека нема транспарентност во начинот на распределба на средствата и конкретните корисници.

Од ДУИ велат дека според податоците од Државниот завод за статистика, индустриското производство во јануари се намалило за 9,4% во споредба со истиот месец минатата година. Бројот на вработени во индустрискиот сектор се намалил за 3,6%.

„Целосен пад од 9,4% во индустриското производство!!! Кои се корисниците на 200-те милиони евра од унгарскиот кредит? Врз основа на официјалните податоци од Државниот завод за статистика на Северна Македонија, ги информираме граѓаните дека индустриското производство бележи драстичен пад од 9,4% во споредба со јануари претходната година. Ова е јасен показател дека над 200 милиони евра од унгарскиот кредит немале никаков ефект врз економскиот развој на земјата. Напротив, денес сè уште нема транспарентност за тоа како се распределени овие средства и кои се нивните корисници.“

Понатаму, податоците покажуваат и пад од 3,6% на бројот на вработени во индустрискиот сектор, што е алармен сигнал за економијата и животниот стандард на граѓаните. Оваа ситуација сведочи за континуирано влошување на економската состојба, додека владата не презема конкретни мерки за поддршка на граѓаните.

Во исто време, државниот буџет се соочува со сериозни притисоци. ДУИ ги повикува надлежните институции итно да го објават списокот на компании кои имаат корист од унгарскиот кредит. Падот на индустриското производство со право го поставува прашањето: каде завршија овие средства и како беа инвестирани? Владата мора веднаш да ги информира граѓаните, кои на крајот ќе го понесат товарот за враќање на овој кредит од 200 милиони – за начинот на кој беа распределени средствата и конкретните корисници“, велат од ДУИ.

The post ДУИ: Треба да се објави списокот на компании кои имаат корист од унгарскиот заем од 200 милиони евра appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: