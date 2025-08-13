ДУИ: Чаир не смее да се врати во рацете на човекот кој за 20 години ја претвори општината во приватна фирма за лично богатење

0 SHARES Сподели Твитни

Чаир не смее да се врати во рацете на човекот кој за 20 години ја претвори општината во приватна фирма за лично богатење. Граѓаните на Чаир добро знаат кој е Изет Меџити и неговиот послушник Висар Ганиу. Знаат дека за време на нивните мандати, општината стана синоним за криминал, корупција и целосен хаос, обвинија од ДУИ.

„Знаат дека наместо да живее меѓу луѓето за кои наводно се грижи, тој удобно живее во Бутел, а Чаир го гледа само како поле за лични бизниси и брзи пари.

Меџити треба да одговори колку милиони евра влегле во нивните џебови од оваа корупција со градењето на диво?

И дали со тие пари Меџити планира да се обиде да прави поткуп за изборите што секако нема да го спаси.

Меџити на овие избори не се бори за чаир и граѓаните туку за својот сопствен бизнис интерес.

Ако имаше интерес за граѓаните во изминатите 20 години ќе направеше нешто.

За време на неговото владеење, од дивоградби и сомнителни легализации криминално беа украдени 225 милиони евра.

Ниту еден голем инфраструктурен проект, ниту едно трајно решение за проблемите на граѓаните – само згради, бизниси и договори за неговата мрежа на луѓе.

Затоа Меџитит знае дека нема поддршка од Албанците и мора понижено да ја бара раката на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ.

Седнат во скут на Мицкоски, се надева дека со платената пропаганда на вмровските портали ќе го спасат од пораз.

Но Чаир не заборава, а чаирчани нема да дозоволат со парите стекнати преку криминал Изет да го поништи нивниот глас. Ни со украдените милиони нема да ја избрише вистината за неговите 20 години уништување на општината.

Граѓаните на Чаир заслужуваат да живеат во општина без хаос, без корупција и без луѓе кои ја гледаат општината само како банкомат за лични интереси. На 19 октомври, време е за крај на ерата на дивоградби, криминал и уцени“, се наведува во соопштението.

