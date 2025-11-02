ДУИ ѝ се заблагодари на дијаспората за гласањето

Во име на ДУИ изразуваме благодарност и почит кон секој граѓанин, особено кон дијаспората кои денеска го искористија демократското право на глас со одговорност и достоинство. Овие избори беа повеќе од локална трка, тие беа тест на политичкиот и моралниот карактер на државата, порача потпретседателот на ДУИ Арбр Адеми.

-Успешно се соочивме со нечесна и незаконска кампања која го оцрни процесот и ја наруши еднаквоста на изборната трка. Сведоци сме на изборен асфалт, ноќно бетонирање, купување гласови и брутална вмешаност на државниот апарат во корист на власта. И покрај сето тоа, граѓаните покажаа дека знаат да препознаат и не дозволија резултатот да биде искривен во првиот круг, а убедени сме дека нема да биде искривен ни во вториот – изјави Адеми.

Адеми ги повика членовите на Државната изборна комисија (ДИК), набљудувачите и институциите да постапуваат со чесност и одговорност.

-Во оваа чувствителна фаза на процесот, повикуваме секој член на ДИК, секој набљудувач и институција – со чесност и одговорност да ја гарантираат слободната волја на граѓаните и интегритетот на изборниот процес. Секој глас е свет, а секое мешање во него е мешање во иднината на државата – порача тој.