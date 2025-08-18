Дупчето на грицкалките има тајна функција: Служи за две намени и никој нема поим за што се користи

0 SHARES Сподели Твитни

Грицкалката за нокти не е само едноставна алатка за сечење нокти – нејзината мала дупка крие интересна и корисна намена.

Грицкалката за нокти е една од оние алатки што сите ги користиме, но ретко обрнуваме внимание на малите детали. Сепак, постои еден дел од оваа алатка што многу луѓе не го забележуваат – малата дупка на крајот. Иако изгледа како неважен дизајнерски детаљ, всушност има практична намена што може да ја олесни секојдневната нега на ноктите.

Првата и најчеста намена на оваа дупка е можноста да се протне привезок низ неа и да се закачи грицкалкатана вашите клучеви или козметичка торбичка, така што секогаш ќе ја имате при рака. Сепак, уште покорисна функција е што може да се користи за дополнителна хигиена – совршена е за чистење на нечистотијата под ноктите.

Само вметнувањето на врвот на ноктот во дупката може брзо и ефикасно да ја отстрани нечистотијата, што ја прави оваа мала алатка уште попрактична.

Како правилно да се користи грицкалка?

Козметичарите препорачуваат сечење на ноктите по туширање, кога се помеки и полесни за обликување. Од клучно значење е да користите остра и чиста алатка за нокти за да избегнете кршење на ноктите и можни инфекции. Препорачливо е да ги скратувате ноктите на рацете еднаш неделно, додека на нозете можете да ги скратите неколку пати месечно, со оглед на нивниот побавен раст.

Дополнителен совет за нега на ноктите

По кратењето на ноктите, не заборавајте да нанесете хидратантна крема за да ги одржите еластични и здрави, советуваат експертите.

