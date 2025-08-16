Дури 1.760 Палестинци се убиени во Газа додека чекале во ред за храна од крајот на мај

0 SHARES Сподели Твитни

Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации соопшти дека најмалку 1.760 Палестинци кои барале помош во Газа се убиени од крајот на мај, што е зголемување од неколку стотици во споредба со последната објавена бројка на почетокот на август.„Од 27 мај до 13 август, евидентиравме дека најмалку 1.760 Палестинци биле убиени додека барале помош; 994 во близина на локациите на GHF (Хуманитарната фондација Газа) и 766 по должината на рутите на конвоите за снабдување. Повеќето од овие убиства биле извршени од страна на израелската армија“, се вели во соопштението на канцеларијата на Агенцијата за палестински територии.Тоа се споредува со бројката од 1.373 смртни случаи, објави канцеларијата на 1 август.Израелските одбранбени сили (ИДФ) признаа дека испукале предупредувачки истрели кон оние кои претставувале закана за војниците, но инсистираа дека Хамас го преувеличува бројот на жртви во секој од овие инциденти.Сепак, тие не дадоа алтернативни податоци и не им дозволија на новинарите слободно да работат во Газа за да го потврдат бројот на жртви.Најновото ажурирање доаѓа откако агенцијата за цивилна заштита на Газа соопшти дека најмалку 23 лица биле убиени од израелски оган во петокот, вклучувајќи 12 кои чекале хуманитарна помош.Израелската војска соопшти дека ги истражува извештаите кога беше контактирана од АФП за коментар.

