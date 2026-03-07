Дурмиши: Наследивме празен буџет, а ние ги зголемивме пензиите и платите

„Ги зголемивме пензиите, ги зголемивме платите во образование, здравство, полиција, го поддрживме стопанството, со оперативниот план младите да може да креирираат сопствен бизнис, значи сме направиле многу работи да стигнеме до целта да имаме подобра економија, поголема куповна моќ“.

Ова го изјави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши во емисијата „Бизнис21“ на ТВ21.

Дурмиши рече дека кога оваа влада дошла на власт, наследила празен буџет.

„Наследивме празен буџет. Од 2017 до 2024 година за 85% е зголемен јавниот долг. Тоа е енормно зголемување, и никогаш не бил за волку зголемен“, изјави Дурмиши.