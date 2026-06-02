Дурмиши тврди дека цените се стабилни и дека засега нема потреба од мерки

Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши вели дека цените на основните прехранбени производи се стабилни и дека засега нема потреба од мерки. Доколку кризата продолжи и има енормно зголемување, ќе бидат воведени мерки со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните.

-Од 55 најпродавани производи, растот е минимален и изнесува само 0,43%, така што цените се стабилни. Ако забележиме девијантно однесување, како што сме постапиле порано, така ќе постапиме и сега. Значи, за 0,43% се зголемени цените, што покажува дека имаме стабилни цени, рече Дурмиши одговарајќи на новинарски прашања по прес-конференцијата, на која беше презентиран оперативниот план за вработување за 2026 година.

Тој вели дека една од опциите за мерки е намалување на ДДВ-то.

Во однос на инфлацијата, Дуршими вели дека имаме пониска инфлација од други држави и дека мерките што се преземени досега даваат резултати. До крајот на неделата тој очекува Државниот завод за статистика да излезе со нови информации за инфлацијата.