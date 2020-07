Душа од мојата душа, те сакам како јас да сум те родила: Анастасија Ражнатовиќ со емотивни зборови кон внукот Жељко

View this post on Instagram

Srce moje najdraže. Dušo moje duše. Srećno nam tvoje krštenje. Bog zna koliko sam te zavolela čim sam saznala da nam dolaziš na svet, a još više kad sam te prvi put ugledala. Ovaj dan je za mene veliki dan, jedan koji ću pamtiti čitav život. Nemam svoju decu ali veruj mi da te osećam i gledam baš kao da sam te rodila. Ljubav koju osećam kada te pogledam u te tvoje nevine pametne okice je nemerljiva. Znam da ću se ponositi tobom i da ćeš biti momčina kakve nema! Volim te najlepše moje više od života! ❤️❤️❤️