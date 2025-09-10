Д-р Ненад Лазаров: Химната да тргне на разглас во кафани кога политичарите плаќаат од државна сметка

Д-р Ненад Лазаров саркастично реагира на мерката за црвени таблички за службените возила, со порака дека транспарентноста треба да важи и кога се трошат службени картички во кафани или при потпишување фактури на сметка на институциите.

Табличкиве сообраќајни црвени на службени коли ок, ама треба и службените картици коа се штракаат у кафана или фактура коа се потпишуе на име на институција, да прекинуе музика и на озвучење химната на Македонија да се пушта автоматски да свири, сите да знаат дека народ плаќа нешто у моментот, напиша тој во објавата на ФБ.