Евакуацијата на македонските граѓани од Обединетите Арапски Емирати продолжува утре

По евакуацијата на 151 лице од Дубаи кои синоќа пристигнаа на скопскиот аеродром, утре се очекува да пристигне уште еден авион, со приближно ист број патници кои ќе пристигнат во земјата. Третиот лет е закажан за средината на неделата, но останува да се види дали ќе се зголеми интересот на граѓаните на Република Македонија од ризичните подрачја, за да може целосно да се искористи потенцијалот за евакуација организирана од државата.

Како што изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, се работи и на евакуација на нашите граѓани кои се наоѓаат во Бахреин, Катар и Кувајт. Тие ќе бидат испратени во Саудиска Арабија, од каде се очекува да се вратат во среда со авион.

„Авионот веројатно ќе мора да слета на територијата на Косово, но ние ќе организираме превоз од аеродромот во Приштина до Скопјe. За сето ова ќе ве информираме навремено. Ги евакуиравме сите од Израел кои побараа евакуација, освен еден граѓанин, но тоа лице инсистираше евакуацијата да биде од територијата на Израел. Евакуиравме две групи преку Египет и овој процес беше успешно завршен. Има уште еден граѓанин кој бара помош и бараме начин да го евакуираме, не исклучувам дека во наредните денови овој број ќе се промени. Нашите линии остануваат отворени 24 часа на ден за нашите граѓани, во секое време, кој и да смета дека условите се небезбедни, правиме сè во наредниот период за да ги евакуираме. Мојата цел како министер е до крајот на оваа недела сите наши граѓани од погодените подрачја кои побарале евакуација да бидат во земјата. Безбедноста на граѓаните е клучна и најважна работа и тука не треба да правиме компромиси. Затоа, понекогаш некои процеси може „Може да траат подолго и да бидат посложени, но не смееме да дозволиме ниту еден од нашите граѓани да биде ставен во опасност“, нагласи Муцунски.

Со вчерашниот организиран чартер лет од Обединетите Арапски Емирати пристигнаа 151 патник, од кои повеќето се државјани на Република Македонија, еден е од Црна Гора, еден од Босна и Херцеговина, еден од Србија, двајца се од Косово, а четворица имаат холандско државјанство.

Муцунски за денес најави прес-конференција на која ќе ги соопшти деталите.

