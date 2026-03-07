Евакуацијата на македонските граѓани од Блискиот Исток ќе започне утре

0 SHARES Сподели Твитни

Евакуацијата на северно македонските граѓани од Блискиот Исток ќе започне во недела и ќе се спроведува со комерцијални чартер летови, откако Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ќе склучи договор со авиокомпанија по постапка спроведена согласно Законот за јавни набавки.

Според планираната динамика, се очекува сите македонски граѓани кои изразиле подготвеност за евакуација да се вратат најдоцна до средината на следната недела.

Процесот, како што е наведено, се координира преку дипломатските и конзуларните претставништва во регионот, а техничките и организациските детали за летовите мора дополнително да се утврдат со економскиот оператор, по што граѓаните ќе бидат навремено информирани.

Во меѓувреме, дипломатските канали собираат апликации и го мапираат бројот на заинтересирани страни.

До денес, Амбасадата во Доха контактирала со 150 македонски државјани, од кои 95 изразиле подготвеност за евакуација.

Амбасадата во Абу Даби контактирала со 585 лица кои живеат во Обединетите Арапски Емирати, како и со 36 лица од Кувајт, 15 од Бахреин и 5 од Кралството Саудиска Арабија.

Министерството уште еднаш апелираше до сите граѓани кои сè уште не контактирале со дипломатски и конзуларни претставништва, а на кои им е потребна евакуација или помош, да го сторат тоа што е можно поскоро преку телефонските броеви, со приоритет на безбедно и навремено враќање.

