ЕВА ЛОНГОРИЈА ИМА НОВА ФРИЗУРА И ИЗГЛЕДА БРУТАЛНО: Подмладена е најмалку 10 години, жените се воодушевени

Убавата актерка конечно се откажа од својот залижан реп и изгледа феноменално!

Актерката Ева Лонгорија е најпозната по две работи – улогата на очајна домаќинка во истоимената хит серија и нејзината долга коса , која обично ја врзува во високо, совршено, залижано репче .

Сепак, се чини дека на американската убавица и здосадиле класиците кои ги негува долги години и решила да се одважи и да го испроба трендот кој се врати од седумдесеттите години на минатиот век. Станува збор за „шаг“ фризура инспирирана од Мик Џегер, која се карактеризира со слоевита фризура, малку разбушавена коса, шишки и меки природни бранови.

Оваа фризура на Ева и изгледа апсолутно фантастично – сета нејзина убавина е максимално истакната, совршено обликуваните шишки ги ставаат нејзините убави очи во преден план, косата изгледа здраво и негувано, а целокупниот впечаток е дека Лонгорија со ова изгледа десет години помлада. фризура.

Фризерот на кој Ева му веруваше, Димитрис Џанетос, кој се грижи за косата на многу познати дами, ја пофали неговата работа на Инстаграм, објавувајќи фотографии од Ева со нова фризура.

