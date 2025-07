Ева Лонгорија позираше заводливо на добротворна вечера во Марбеља: Белиот фустан ја истакна нејзината фигура (фото)

Ева Лонгорија привлече многу погледи на добротворниот настан „Глобал Гифт Гала“ што се одржа вчера во Марбеља.50-годишната актерка изгледаше сензационално, а за оваа вечер избра елегантен тесен бел фустан, кој ја истакнуваше нејзината фигура.

Eva Longoria shows off her jaw-dropping figure in a glamorous white cut out gown as she attends the Global Gift Gala in Marbella https://t.co/zxsh8ihxGM

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 21, 2025