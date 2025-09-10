Еве го најбрзиот начин да излупите пиперка: Благодарение на овој трик, сè се прави за неколку секунди

0 SHARES Сподели Твитни

Дали знаевте дека постои трик што ќе ја направи кората на пиперката да падне за само 10 секунди? Овој едноставен трик заштедува време и енергија, а резултатот се совршено излупени пиперки без никаков проблем.

Подготовка на пиперките

Измијте ги пиперките и засечете ги на неколку места, особено околу стеблото – ова помага топлината рамномерно да навлезе и го олеснува отстранувањето на кората.

Трикот со врела вода

Потопете ги пиперките во врела вода само 10 секунди. Потоа веднаш префрлете ги во ледена вода – термичкиот шок ќе ја олабави кората спонтано.

Излупете без напор

По 10 секунди во ледена вода, кората лесно се отстранува без употреба на нож или стружење. Пиперките се подготвени за полнење, печење или употреба во салати.

Брза подготовка, совршени резултати

Со овој едноставен трик, лупењето на пиперките никогаш не било полесно и побрзо. Споделете го овој метод со вашите пријатели и семејство и покажете им како за само 10 секунди можете да заштедите време и да добиете совршено подготвени пиперки.

Пронајдете не на следниве мрежи: