Еве за што се обвинети 5-те функционери уапсени денес

На 25.11.2025 година, полициски службеници од Одделот за финансиски криминал при Секторот за кривични истраги при Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал приведоа пет лица: Н.Р. (51) од Куманово, поранешен директор на Јавното претпријатие за берзански работи „Агро Берза“-Скопје; Р.А. (61) од Тетово, поранешен директор на Агенцијата за државни стокови резерви; Т.К. (55) од Скопјe, поранешен раководител во истата агенција; Т.Д. (58) од Куманово, поранешен заменик-министер за земјоделство и државен советник во периодот 2021–2022 година; и М.П. (68) од Скопјe, ангажиран експерт.

Против нив е поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство во Скопје поради постоење на сомнение за сторено кривично дело „злоупотреба на службена положба и овластување“ по член 353 од Кривичниот законик. Рации се спроведени и на пет локации во Скопје, Куманово и Тетово.

Како е наводно извршено кривичното дело? Според истрагата, Н.Р., Р.А., Т.К. и Т.Д., во својство на овластени лица, ја злоупотребиле својата службена положба со тоа што не ја известиле Владата на Република Македонија за фактичката состојба во „Агро Берза“-Скопје, каде што е констатиран неоправдан недостиг од 1.500 тони комерцијална пченица и 500 тони јачмен (за периодот 2019–2021). Наместо тоа, тие испратиле неточни податоци и информации.

Со оваа акција, тие постапија спротивно на Законот за стоковни резерви и во 2022 година подготвија извештај со кој препорачаа пишување (отпис) на констатираниот недостиг. Документот беше доставен до Владата на одобрување, иако истата знаеше дека фактичките недостиг припаѓаат на периодот 2007–2021 година.

Властите нагласуваат дека немало законска основа за вклучување на периодот пред 2019 година, бидејќи таа година било извршено целосно обновување на резервите, додека редовните проверки до 2019 година не откриле никакви недостатоци.

Улогата на ангажираниот експерт: Осомничениот пратеник, како надворешен соработник и експерт ангажиран преку Бирото за проценка, е осомничен дека постапил спротивно на одредбите од Законот за проценка и спротивно на потпишаниот договор. Тој подготвил експертиза со лажни податоци, без да ја земе предвид целосната документација на Агенцијата за државни резерви и „Агро Берза“.

Неговата експертиза беше приложена кон информацијата испратена до Владата, која ја прифати и нареди евидентирање на недостиг од вкупно 2.000 тони жито. Ова предизвика штета на Буџетот на РМВ во износ од 29.112.000 денари (473.365 евра), додека според цените од 2022 година, вредноста би достигнала 48.000.000 денари (780.487 евра).

