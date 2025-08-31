Еве зошто мажите согоруваат повеќе калории за време на сексот отколку жените

0 SHARES Сподели Твитни

За време на 25-минутниот секс мажите согоруваат повеќе калории од жените, покажува новото истражување.

Прашањето е дали и колку калории се топат за време на секс и дали тој може да го замени вежбањето во теретана? Сексолозите го дадоа точниот одговор. Излегува дека за мажите сексот е интензивен тренинг, бидејќи за време на просечен сексуален чин од 25 минути посилниот пол шуми по 100 калории. Во исто време жените за истото време согоруваат 69 калории. Научниците нагласуваат дека тоа се лебдечки бројки, бидејќи сето тоа зависи од времетраењето на играта под чаршафите.

Целта на истражувањето била да се спореди колку калории се трошат со брзо одење и за време на секс. Експериментот продолжил 30 минути. Резултатот покажува дека жените што оделе со умерен потег потрошиле помалку калории отколку при секс. 95% од нив признале дека преферираат време со партнерот пред тренингот во салата.

Истражувањето покажа уште дека силата која ја вложуваат мажите и жените во спалната соба, е многу поголема од онаа која ја вложуваат за време на тренингот.

