Еве зошто многу луѓе се РАЗВЕДУВААТ: Три причини зошто паровите одлучуваат да го прекинат бракот, а можат да се решат

Проблемите во бракот се различни, а жените ги издвоија причините зошто најчесто одлучуваат да се разведат или да ја прекинат својата врска. Овие три работи се она што Дејвид Акива, брачен советник, ги наведе како најсилни причини за прекинување на партнерството.

Сопружникот е повеќе како најдобар пријател отколку љубовник

Акива вели дека ова е сепак важен знак дека можеби сè уште сте длабоко вљубени еден во друг. Паровите кои се заедно долго време често го наведуваат ова како тајна за среќна врска. Не е сè изгубено ако хемијата исчезне за момент, може да се врати. Повеќето парови веруваат дека заљубувањето мора да биде страсно и опивачко како на почетокот на врската. Но, тоа е само романтичната фаза. По првите неколку месеци до една година, сосема е нормално оваа фаза да исчезне и да започне фазата „мојот најдобар пријател“.

Малку или воопшто нема интимност

Ако сакате да го вратите сексот во вашиот брак, мора да ја вратите љубовта, вели Акива. Толку е едноставно. Тоа е она што го прават најдобрите пријатели во здрав брак. Неодамнешните истражувања сугерираат дека емоционалната интимност е клучна за сексуалното исполнување кај жените. Истражувачите кои стојат зад студијата откриле дека „љубовта го направила сексот физички попријатен“ за жените, а оние кои ги сакале своите партнери рекле дека се чувствувале помалку инхибирано и повеќе спремни да ја истражат својата сексуалност.

Крај на вистинската комуникација, се караат

Кога ќе научите правилно да ги изразувате и прифаќате емоционалните потреби еден на друг – караниците и другите негативни однесувања во врските ќе исчезнат.

