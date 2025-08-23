Еве зошто не треба да го местите креветот веднаш штом ќе се разбудите

0 SHARES Сподели Твитни

Иако сме научени да го местиме креветот веднаш штом ќе се разбудиме, експертите велат дека не треба да го правите тоа, што може да ве изненади.

Нормално е да се потите во текот на ноќта, што предизвикува насобирање влага на чаршафите и перниците. Кога веднаш ќе го наместите креветот, не им давате време на чаршафите да се проветрат.

„Ако се потите ноќе, се насобува влага и чаршафите стануваат жешки, па затоа треба да почекате да се исуши пред да го наместите креветот. Алергените, како што се прашински грини и бактерии, вклучувајќи ги и бактериите, напредуваат во топли, влажни услови“, вели Керолин Форте, извршен директор на GH Institute Home Care & Cleaning Lab, според Good House Keeping.

Не треба премногу да ја менувате вашата утринска рутина. Само почекајте малку. Испијте кафе, а потоа стегнете ги чаршафите.

„Спуштете ги малку прекривките и истресете ги перниците. Потоа, околу 30 минути до еден час, посветете се на средување на креветот. Местењето на креветот секој ден е важен чекор во одржувањето на вашиот дом организиран и уреден, и тоа е добра навика што треба да ја стекнете“, додаде таа.

Исто така, не треба да заборавите да го чистите душекот. Користете правосмукалка со додаток за тапациран мебел и чистач на пареа за ефикасно уништување на грините од прашина.

