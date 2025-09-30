Еве зошто Никол Кидман се разведува: Секој втор брак има овие проблеми

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудската дива Никол Кидман и нејзиниот сопруг, кантри ѕвездата Кит Урбан, се разведуваат по речиси две децении брак.

Иако со години важеа за еден од најхармоничните парови во светот на шоу-бизнисот, љубовта, според упатените, целосно избледела, а најновиот скандал го забрза крајот на нивната врска.

Веста за разводот ја потврди „Variety“, додека извори за „New York Post“ открија дека бракот едноставно завршил. Двојката наводно живее одвоено од јуни, кога Урбан се иселил од семејниот дом во Нешвил.

Никол Кидман, според американските таблоиди, очајно се обидува да ја спаси врската, но без успех.

Нивните зафатени распореди дополнително ја влошија ситуацијата, додека Никол го снимаше продолжението на филмот „Practical Magic“ во Англија, изнајмувајќи ја луксузната вила на Бој Џорџ за речиси 90.000 долари месечно, Кит бил зафатен со турнеи низ САД и Канада.

Кит никогаш не ја гледа Никол, или таа снима или тој е на турнеја. Имаше многу љубов меѓу нив двајца и можеби нема да се разведат, но постои свет во кој живеат двајцата, а ниту еден од нив не е во него – вели изворот.

Инсајдерите тврдат дека се гледале толку ретко што бракот почнал сам да се распаѓа.

Скандалот што го одбележа овој развод сигурно беше појавувањето на Урбан во радио емисијата „Mix 102.3“ во Австралија, кога тој стана бесен поради прашање за неговата сопруга и нејзините љубовни сцени со помладиот колега Зак Ефрон во серијата „Семејна афера“.

Водителите се обидоа да дознаат како Урбан се справува со тоа, но линијата одеднаш беше прекината, а вработените подоцна признаа дека неговиот тим ја спушти слушалката за да спречи понатамошни прашања.

Инцидентот се случи додека гласините за развод веќе се ширеа, поттикнувајќи шпекулации дека бракот е неповратно раскинат.

Кидман и Урбан се венчаа во Сиднеј во 2006 година и имаат две ќерки, Сандеј Роуз и Фејт Маргарет, за време на нивниот брак. Иако познатата актерка сакаше да го задржи своето семејство заедно, се чини дека 19 години брак сега се зад нив засекогаш.

