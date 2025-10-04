Еве каде грешат сите кога прават чај од шипка: Ги уништува сите нејзини витамини

0 SHARES Сподели Твитни

Прво, за да направите совршен чај од шипка, прво мора да изберете висококвалитетен, сушен шипка. Пред готвењето, се препорачува малку да го згмечите плодот (доколку веќе не е сомелен) за да ослободите што е можно повеќе вкус и хранливи материи за време на подготовката.

Шипката се става во ладна вода и се загрева полека, без нагло вриење, за да се зачуваат сите нејзини корисни материи. Штом водата почне да „клокоти“ и да врие, чајот се трга од шпоретот, се покрива и се остава да отстои околу половина час. Ова време ѝ овозможува на шипката целосно да ја ослободи својата богата арома и препознатлив кисел вкус.

Кога чајот е готов, процедете го за да ги отстраните парчињата овошје и пијалокот е подготвен за сервирање. По желба, можете да додадете малку мед или лимон, што дополнително ќе ја нагласи неговата освежителна нота.

Овој природен пијалок, богат со витамин Ц и антиоксиданси, е идеален за студените денови кога на вашето тело му е потребна дополнителна заштита и топлина.

Правилно подготвениот чај од шипка не е само здрав, туку е и вистинско задоволство за сите сетила, вели Крстарица.

