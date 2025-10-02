Еве каде се наоѓа најубавото село на светот: Ова е убавина каква што нема друга (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Ако ја барате Англија во нејзината најволшебна форма, упатете се кон Котсволдс – регион со брановидни ридови, камени колиби и пејзажи кои изгледаат како да се насликани со акварел. Токму тука се наоѓа Бибури, селото кое Форбс официјално го прогласи за најубаво во светот за 2025 година.Село кое краси и британски пасошБибури е мал, но неговиот импакт далеку ја надминува неговата големина. Толку е иконски што сликите од селото се појавуваат на внатрешната страна од британскиот пасош, што го прави едно од најфотографираните места во Англија. Уште во 19 век, познатиот дизајнер Вилијам Морис го нарекол „најубавото село во Англија“, и тешко е да се побие со него дури и денес.Арлингтон Роу – незаборавна глеткаНајпознатата разгледница на Бибери е Арлингтон Роу – ред куќи направени од топол, меденожолт камен. Изградени уште во 1380 година како манастирско складиште за волна, подоцна биле претворени во домови за ткајачи. Денес, со своите покриви покриени со мов и поглед на реката Колн, тие изгледаат како сцена од филм или страница од стара бајка.Времето стои тукаПрошетката низ Бибури е како враќање во минатото. Реката Колн нежно меандрира помеѓу главната улица и мочурливите пасишта на Рак Ајл , додека патките мирно се лизгаат под врбите. Атмосферата е спокојна, речиси неподвижна – како селото засекогаш да останало заробено во тивок момент од 17 век.Атракции што го зачувуваат духот на местотоПокрај шармантните куќи, Бибури крие и неколку знаменитости што посетителите не треба да ги пропуштат. Таму се наоѓа познатата фарма за пастрмки Бибури, основана во 1902 година, каде што можете да пробате свежо уловена пастрмка. Црквата Света Марија, со своите саксонски темели и витражи толку убави што ги краселе божиќните марки на Кралската пошта во 1992 година, исто така е нешто што не смеете да го пропуштите.Убавина што носи и товарНо, ласкавата титула „најубавото село на светот“ има и друга страна на медалот. Бибури има само околу 600 жители, а за време на летните викенди низ него поминуваат до 20.000 туристи. Секој ден, околу педесет автобуси полни со луѓе застануваат тука за фотографија пред Арлингтон Роу. Локалниот живот страда – мештаните велат дека го губат мирот, дека инфраструктурата не може да се справи со таков прилив и дека повеќето посетители не остануваат доволно долго за да го запознаат вистинското лице на селото.Помеѓу музејот и реалниот животЖителите често забележуваат дека Бибури се перцепира како „жив музеј“, додека туристите забораваат дека обични семејства живеат зад камените ѕидови. Општината веќе воведе ограничувања за автобусите и зоните за оставање патници, со цел да се врати рамнотежата помеѓу животите на локалното население и глобалното внимание што неумоливо го обсипува селото.Како да го посетите Бибури без брзањеСекој што сака да го открие вистинскиот Бибури не треба да се застане само на фотографијата. Најдобро е да го запознаете полека и умерено – застанете во пабот „Кетерин Вил“ на пиво, пробајте свежа пастрмка од фарма, застанете до црквата или преминете го мостот преку реката Келн. Бибури не е место што може да се „освои“ со фотоапарат, туку мирис, глетка и момент што треба да се вдиши.

