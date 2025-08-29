Еве какво време нѐ очекува денес

Претежно сончево и топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец.

Во Скопје, сончево и топло со слаб до умерен ветер од јужен правец.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), во сабота попладне, во текот на ноќта и во недела претпладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен, наместа засилен југозападен, а во недела северен ветер, кој ќе услови опаѓање на дневните температури. Потоа следува период на стабилно и потопло време