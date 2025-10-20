Еве како да исчистите изгорена тава со едноставни трикови без триење или употреба на хемикалии

0 SHARES Сподели Твитни

Сите барем еднаш сме изгореле тава додека готвиме, а отстранувањето на тврдокорните дамки и остатоци од храна може да биде вистински предизвик. Сепак, не мора веднаш да се откажете од вашата омилена тава, а со неколку проверени и вистински состојки, чистењето на изгорена тава може да биде брзо и лесно.Една од најчесто користените состојки за оваа работа е сода бикарбона. Едноставно посипете сода бикарбона на дното од тавата, додадете малку вода, оставете ја да отстои, а потоа истријте го со нежни движења за триење. Содата бикарбона помага во растворање на изгорените наслаги и отстранување на непријатните мириси.Оставете кесичка црн чај во тенџере со топла вода околу 15 минути. Танините во чајот помагаат да се омекнат изгорените наслаги. Потоа, нежно истријте го тенџерето со сунѓер или мека четка. Овој природен трик е едноставен и ефикасен.Посипете го дното на тавата со крупна сол и додадете малку растително масло. Истријте ја површината со крпа или сунѓер. Солта делува како природен абразив кој ги отстранува наслагите, додека маслото помага во разградувањето на маснотиите. По чистењето, измијте ја тавата со топла вода и сапун.Овие едноставни трикови ќе ви обезбедат тавата повторно да сјае без употреба на груби хемикалии и долго триење.

Пронајдете не на следниве мрежи: