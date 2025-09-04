0 SHARES Сподели Твитни

Често избираме замрзнат зеленчук поради практичност и брзина на подготовка, но резултатот не секогаш излегува како што очекуваме. Сепак, постои едноставен и многу ефикасен начин да добиете вкусен, ароматичен и совршено сварен грашок – без премногу напор.Замрзнатиот грашок не треба прво да се одмрзнува. Едноставно истурете го директно од кесичката во тенџере. Додадете околу шест лажици путер, едно до две чешниња лук (ситно исечкани) и прстофат шеќер во грашокот. Овие состојки ќе му помогнат на грашокот да ја задржи својата природна сладост и ќе му дадат побогат вкус.Наместо да го готвите грашокот во вода, крчкајте го на средна температура додека путерот не се растопи и грашокот не омекне. На овој начин, ќе ја задржи својата форма, боја и вкус без да стане кашест.Без разлика дали готвите грашок, пченка или друг зеленчук, избегнувајте да го варите на висока температура. Наместо тоа, користете метод на лесно варење или парење. Малку шеќер во грашокот или пченката може да ја истакне природната сладост на зеленчукот и да го подобри неговиот вкус.Додавајте сол и бибер само кон крајот на готвењето или пред сервирање. Додавањето сол прерано може да предизвика зеленчукот да изгуби вода, што ќе го направи сув и тврд.

Пронајдете не на следниве мрежи: