Еве како да препознаете дека на вашето тело му недостасуваат протеини

0 SHARES Сподели Твитни

Иако протеините се неопходни за правилно функционирање на телото, нивниот недостаток често останува незабележан. Многу луѓе несвесно консумираат премалку од оваа есенцијална хранлива материја, а симптомите што се јавуваат честопати се погрешно протолкувани или целосно игнорирани.

Протеините имаат бројни функции во телото, од градење мускули до одржување здрава кожа, коса и нокти. Кога не консумираме доволно од нив, телото почнува да покажува одредени предупредувачки знаци што не треба да се игнорираат.

Кои симптоми може да предизвика недостаток на протеини?

Ако чувствувате глад дури и по оброк богат со калории, ова може да биде знак дека на вашето тело му недостасуваат протеини. На овој начин, телото сигнализира дека му недостасува градежен материјал неопходен за нормално функционирање.

Косата, кожата и ноктите се главно составени од протеини. Нивниот недостаток може да доведе до опаѓање на косата, сува и безживотна кожа и кршливи нокти.

Кога нема доволно протеини во исхраната, телото може да почне да го разградува сопственото мускулно ткиво за да ја добие потребната енергија. Ова може да резултира со намалена мускулна маса, физичка слабост и општ пад на енергијата.

Општата препорака за дневен внес на протеини е околу 0,8 грама на килограм телесна тежина, но овие потреби варираат во зависност од возраста, физичката активност и здравствената состојба. Во одредени фази од животот, како што се перименопаузата или закрепнувањето од болест, потребите од протеини може значително да се зголемат.

Следењето на внесот на протеини е исклучително важно за одржување на здравјето, енергијата и оптималната функција на телото. Доколку препознаете некој од горенаведените симптоми, размислете за прилагодување на вашата исхрана или консултирајте се со нутриционист за потенцијалната потреба од додатоци во исхраната.

Пронајдете не на следниве мрежи: