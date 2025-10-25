ЕВЕ КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДЕТЕ ОД ХЕРПЕСОТ ЗА ЕДЕН ДЕН: Неколку народни лекови кои делуваат!

0 SHARES Сподели Твитни

Херпесот е една од најподмолните болести. Дури и ако оваа болест е блага и ве мачи само еднаш во шест месеци, има мало задоволство во тоа. Особено непријатен е карактеристичниот осип на усните, кој не само што многу чеша, туку и изгледа едноставно одвратно, принудувајќи да се криете од љубопитните очи неколку дена.

7 ефективни народни лекови против херпес:

Млеко

Намачкајте памучна крпа со млеко со 1,5% млечна маст и нанесете ја на погодената област со херпес (ако немате млеко со потребната содржина на маснотии, можете да користите кое било). Не обезмастете го млекото додека не се исуши. Повторувајте ја оваа постапка на секои 2-3 часа и херпесот треба да исчезне до вечер.

Сладунец

Коренот на сладунец е одличен лек за херпес. Сомелете го во прав, додадете зовриена вода за да добиете кашеста маса и нанесете директно на осип. Најдобро е оваа постапка да ја правите пред спиење и само наутро за да ги измиете остатоците од сладунец од лицето.

Водород

Ако плускавците веќе ви се појавиле на усните, најдобро е да ги премачкате со водород пероксид. Правете го ова на секои 2-3 часа и до вечер вашето лице повторно ќе биде чисто.

Лук

Лукот е одличен и за херпес. Исцедете едно чешне лук и добиената каша нанесете ја на болното место. Овој метод е погоден само за домашно лекување, но е исклучително ефикасен!

Етерично масло од нане

За разлика од лукот, есенцијалното масло од нане не само што лекува херпес осип, туку и мириса одлично. Се нанесува на воспалената површина на кожата три пати на ден. Ова е најдобриот лек за херпес на усните!

Алое

Исто така, сокот од алое е одличен за херпес. Нанесете го на болното место на секои 2 часа или само нанесете свежо скршен лист.

Лед

Мразот е одличен за првите симптоми на херпес. Веднаш штом почувствувате дека усните ви се отечени, нанесете парче мраз на нив. Ова ќе го ублажи отокот и ќе го забави развојот на болеста, што ќе му помогне на телото брзо да се справи со инфекцијата.

