Еве како да се разладите додека спиете: Топлината нема да ве разбуди, не ви треба клима уред

Британска компанија за кревети спроведе истражување и идентификуваше 12 едноставни начини за подобро разладување и спиење во жешките летни ноќи – без климатизација.

-Создадете провев пред спиење со помош на вентилатор и отворени прозорци, спијте само под тенки памучни или ленени чаршафи и заменете ги меките перници со помали и поцврсти.-Носете лесна и лабава памучна облека, а влажната коса може пријатно да ви ја разлади главата додека не заспиете.-Шише со топла вода или пластично шише со мраз вода до вас може дополнително да ја намали телесната температура.-Ладењето на стапалата во леген со ладна вода го опушта и освежува телото, а можете да го зголемите провевот и со поставување на влажен чаршаф пред прозорецот. За дополнителен ефект, завиткајте се во влажен чаршаф, следејќи го примерот на древните Египќани.-Избегнувајте тешка храна пред спиење, спијте што е можно пониско (дури и на подот), а за уште подобар проток на воздух, може да се користи лежалка од трска поставена под постелнината.

