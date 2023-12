ЕВЕ КАКО ЗАПОЧНА ЉУБОВТА НА НИКОЛА И НАТАЛИЈА ЈОКИЌ! Асот на Денвер емотивен како НИКОГАШ: „Сè во мојот живот се случи така…“

0 SHARES Сподели Твитни

Никола Јокиќ со години доминира во НБА лигата, а голема поддршка има во својата избраничка Наталија . Сега центарот на Денвер за прв пат отворено проговори за нивната љубов.

Тој се најде во подкастот на Мајкл Портер Џуниор и му откри како ја запознал Наталија.

– Ја познавам од 14, 15 години. Таа живееше пет минути од мојата куќа, бевме пријатели неколку години, а потоа кога дојдовме овде почнавме да се забавуваме и таа играше одбојка во Оклахома, па имавме врска на далечина. Не знаев дека ќе биде така, но едноставно се случи. Сè во мојот живот се случи така, неочекувано, полека и нагорно. Никогаш не сум имал големи соништа. Се помина во најдобар ред – искрен беше Никола Јокиќ.

This is LITERALLY THE MOST personal answer we have ever gotten from Jokic about his life. MPJ ask him how he met Natalija and how he knew she was the woman he’d marry: pic.twitter.com/fnIJShvH0D— Swipa (@SwipaCam) December 28, 2023

Да потсетиме, ноќта меѓу четвртокот и петокот Денвер го совлада Мемфис со резултат 142:105, а Јокиќ одигра речиси перфектен меч и го оствари својот 11-ти трипл-дабл сезонава за 30 минути игра.

Постигна 26 поени без промашување! Тој ги погоди сите 11 удари од поле, реализираше три слободни фрлања од исто толку обиди, а на овој учинок додаде 14 скока и 10 асистенции.



Пронајдете не на следниве мрежи: