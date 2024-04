Еве како изгледа местото на нападот на рускиот Шахид: Првото видео од разорниот напад, објавено е од украинската армија (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Украинската армија објави видео од последиците од синоќешниот руски воздушен напад со нападни беспилотни летала на југот на земјата.Во објавата на Телеграм се наведува дека „руските терористички сили повторно извршија неколку бранови на напади со беспилотни летала Шахид-131/136 врз јужните региони“ на Украина.– Целта на непријателот беше индустриската и пристанишната инфраструктура на овој регион – се наведува во пораката на украинските сили на југот на земјата што ја придружува видеото.

❗️Nine people, including four children, were injured in #Odesa as a result of overnight Russian drone attack, the State Emergency Service (SES) reported.At least 14 flats were damaged.📷: SES pic.twitter.com/XgWwy5mg8g— KyivPost (@KyivPost) April 23, 2024

Наведено е дека седум руски беспилотни летала биле соборени во областа Одеса, а четири нападни беспилотни летала биле соборени во регионот на Миколаев.ВИДЕОТО МОЖЕ ДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ ТУКАУкраинските воени претставници рано утринава објавија дека Русија извршила напад со беспилотни летала и ракети во црноморското пристаниште Одеса, при што биле повредени девет лица, меѓу кои четири деца, а цел бил главниот град Киев.

