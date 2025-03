Еве како најлесно да ја исчистите главата на тушот од БИГОР: Ви требаат само ДВЕ РАБОТИ од кујната!

0 SHARES Сподели Твитни

Отстранувањето бигор е главниот проблем при чистење на тушот. Како брзо да го исчистите? Една тиктокерка го сподели својот трик. „Одвратно, но ефективно“ – резимираа корисниците на Интернет.

Варовникот на главата за туширање не само што изгледа грдо, туку и го отежнува користењето. Најдобро би било воопшто да не се појави, но не секој има време редовно да ги чисти сите елементи. Што да се прави тогаш? Тиктокерката Creepikiki го покажа својот трик.

Овој метод е малку необичен, но ефикасен и прилично едноставен за примена. Веројатно имате се што ви треба во вашите домови.

За да се ослободите од бигорот од главата за туширање, треба да користите кеса (може да се користи и малку поцврста пластична кеса), гумена лента или селотејп и вински оцет. Што потоа со сето ова? Таа во видеото објасни сè детално.

Наполнете ја кесата со оцет, ставете ја на главата за туширање и прицврстете ја со селотејп или ластик. Оставете да отстои неколку часа, по можност преку ноќ. По ова време, нечистотијата и талогот ќе испаднат сами. Дури е тешко е да се поверува дека главата за туширање што ја користиме секој ден е толку валкана!

