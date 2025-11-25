Еве како ќе ја добиете најкрцкавата кора: Единствениот рецепт за бурек што ви е потребен!

0 SHARES Сподели Твитни

Дали сте подготвени да го откриете рецептот за бурек што го крена целиот интернет на нозе? Заборавете на сите претходни рецепти: со овој трик, вашите кори ќе бидат потенки од хартија, а крцкавоста е загарантирана.

Тајната за совршено крцкаво тесто

Сето тоа е во една необична состојка во тестото – вотка. Две лажици чист алкохол измешани со јогурт го прават тестото поеластично и крцкаво, а алкохолот испарува за време на печењето и не остава никаков мирис.

Список на состојки:

500 г меко пченично брашно

1 лажичка сол

1 лажичка шеќер

7 г сув квасец

200 мл топла вода

50 мл јогурт

2 лажици вотка

3 лажички масло + уште малку за премачкување

300 г мелено месо (или 250 г мало сирење и 200 г павлака за верзијата со сирење)

Подготовка :

Во голем сад измешајте го брашното, солта, шеќерот и квасецот. Додадете топла вода, јогурт, вотка и масло и месете 10-12 минути додека тестото не стане мазно и еластично. Покријте со крпа и оставете на топло место 30 минути за да нарасне. Поделете го тестото на 4 еднакви топчиња, развлечете ги што е можно потенки и премачкајте ги со масло. Наредете го филот (месо или сирење и павлака), извиткајте ја секоја кора во ролат и потоа спојте ги во круг или плетенка на плехот за печење.

Печење и завршни допири

Загрејте ја рерната на 220 °C и печете го бурекот 25-30 минути додека не добие златно-кафеава боја. За дополнителна сочност, измешајте 2 лажици јогурт со ситно сечкан лук и прелијте го печениот бурек непосредно пред сервирање.

